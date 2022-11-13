«Балтика» в гостях обыграла «Волгарь» в матче 18-го тура Первой лиги

Сегодня, 13 ноября, состоялся матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Волгарь» принимал «Балтику». Встреча между командами проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани. Стартовый свисток главного арбитра матча Юнуса Кошко прозвучал в 15:00 мск.

Гости забили в самом дебюте встречи, когда отличился боснийский нападающий Гедеон Гузина. На 17-й минуте «Волгарь» сравнял благодаря усилиям форварда Ильи Стефановича. На перерыв команды ушли при ничейном счёте. Во втором тайме вновь отличились гости, когда полузащитник Владислав Лазарев реализовал свой голевой момент. Встреча закончилась 2:1 в пользу «Балтики».

По окончании матча «Балтика» набрала 35 очков и поднялась на первое место турнирной таблицы Первой лиги. «Волгарь», у которого 26 очков, остался на восьмой позиции.