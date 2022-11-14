«Сейчас договорных матчей в РПЛ нет». Карпин — о намеренности ошибки Чистякова

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением, намеренно ли защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков допустил результативную ошибку в матче с «Ахматом» (1:2), а также рассказал об отсутствии договорных матчей в Российской Премьер-Лиге.
«Верю ли я, что Чистяков специально допустил ошибку? Такой вопрос нелепо задавать не только по Чистякову, но и по любому футболисту. Это глупость, брошенная в воздух. Естественно, не верю. Гендиректор клуба так сказал? А разве он не может сказать глупость? От этого любой человек не застрахован.
Стал ли футбол чище от договорных матчей? Однозначно. Сейчас договорных матчей в РПЛ нет вообще. В лиге ниже — не знаю. Раньше это было, лет 10–15 назад. Да, это не доказано, но вы сами всё знаете. Раньше так происходило. Сейчас этого нет, и разговоров таких тоже нет», — цитирует Карпина издание «Спорт-экспресс».
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