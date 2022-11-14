«Манчестер Юнайтед» опубликовал официальное заявление касательно интервью Роналду

«Манчестер Юнайтед» выступил с официальном заявлением, связанным со скандальным интервью нападающего манкунианцев Криштиану Роналду, которое футболист дал журналисту Пирсу Моргану.
«Клуб предоставит свой ответ после того, как будут рассмотрены все факты. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и сплочённости, которые формируются среди игроков, менеджера, персонала и болельщиков», — говорится на официальном сайте «красных дьяволов».
В частности, Роналду в своём интервью критически оценил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и внутреннюю структуру клуба, которая, по словам португальца, никак не изменилась с момента его перехода в «Реал» в 2009 году.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
- 14 ноября 2022
-
17:49
-
17:43
-
17:42
-
17:39
-
17:29
-
17:15
-
17:14
-
16:51
-
16:44
-
16:39
-
16:32
-
16:10
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:32
-
15:28
-
15:17
-
15:16
-
14:59
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:42
-
14:40
-
14:37
-
14:32
-
14:29
-
14:28
-
14:26
-
14:24
-
14:23
-
14:15
-
14:12