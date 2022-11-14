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«Манчестер Юнайтед» опубликовал официальное заявление касательно интервью Роналду

«Манчестер Юнайтед» опубликовал официальное заявление касательно интервью Роналду
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«Манчестер Юнайтед» выступил с официальном заявлением, связанным со скандальным интервью нападающего манкунианцев Криштиану Роналду, которое футболист дал журналисту Пирсу Моргану.

«Клуб предоставит свой ответ после того, как будут рассмотрены все факты. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и сплочённости, которые формируются среди игроков, менеджера, персонала и болельщиков», — говорится на официальном сайте «красных дьяволов».

В частности, Роналду в своём интервью критически оценил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и внутреннюю структуру клуба, которая, по словам португальца, никак не изменилась с момента его перехода в «Реал» в 2009 году.

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