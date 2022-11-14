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В «Оренбурге» отреагировали на информацию об интересе «Црвены Звезды» к Сычевому

В «Оренбурге» отреагировали на информацию об интересе «Црвены Звезды» к Сычевому
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию, согласно которой «Црвена Звезда» сделала предложение о трансфере форварда команды Владимира Сычевого.

«Первый раз слышу об этом. Никаких официальных обращений в клуб не было. Мне бы об этом доложили. Подобные разговоры ходят уже месяц. Придёт документ — будем реагировать. Официально до меня никакой информации не доходило», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сербский клуб готов активировать отступные в контракте Сычевого.

Напомним, Сычевой выступает за «Оренбург» с 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.

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