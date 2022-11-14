«Црвена Звезда» сделала предложение о трансфере Владимира Сычевого
Поделиться
«Црвена Звезда» заинтересована в трансфере нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Црвена Звезда» уже сделала предложение игроку, над которым он размышляет. Сербский клуб готов активировать отступные в контракте нападающего», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, Сычевой выступает за «Оренбург» с 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.
«Оренбург» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
19:26
-
19:20
-
19:18
-
19:17
-
19:01
-
18:54
-
18:51
-
18:45
-
18:44
-
18:39
-
18:30
-
18:22
-
18:21
-
18:21
-
18:15
-
17:49
-
17:43
-
17:42
-
17:39
-
17:29
-
17:15
-
17:14
-
16:51
-
16:44
-
16:39
-
16:32
-
16:10
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:32
-
15:28
-
15:17
-
15:16
Партнерский контент