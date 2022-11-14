«Црвена Звезда» сделала предложение о трансфере Владимира Сычевого

«Црвена Звезда» заинтересована в трансфере нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Црвена Звезда» уже сделала предложение игроку, над которым он размышляет. Сербский клуб готов активировать отступные в контракте нападающего», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Сычевой выступает за «Оренбург» с 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.

«Оренбург» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).