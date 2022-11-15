Павел Мелёшин: «Зенит» достигаем. У «Спартака» есть шансы побороться за чемпионство!
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство с санкт-петербургским «Зенитом». По мнению футболиста, именно красно-белые смогут завоевать золотые медали Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» достигаем. У «Спартака» есть шансы побороться за чемпионство в этом году!» — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
На данный момент «Зенит» занимает первую строчку российского чемпионата, набрав по итогам 17 туров 42 очка. Московский «Спартак» располагается на втором месте, отставание от санкт-петербургской команды составляет шесть очков. Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится весной. 5 марта «Зенит» сыграет с «Пари Нижний Новгород», а «Спартак» примет «Урал».
Комментарии
- 15 ноября 2022
-
18:15
-
17:56
-
17:55
-
17:53
-
17:37
-
17:31
-
17:29
-
17:15
-
17:10
-
17:09
-
16:55
-
16:49
-
16:37
-
16:30
-
16:28
-
16:22
-
16:15
-
16:13
-
16:01
-
15:53
-
15:35
-
15:35
-
15:25
-
15:25
-
15:20
-
15:11
-
15:07
-
15:05
-
15:01
-
14:50
-
14:50
-
14:25
-
14:18
-
14:15
-
14:01
Партнерский контент