Павел Мелёшин: «Зенит» достигаем. У «Спартака» есть шансы побороться за чемпионство!

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство с санкт-петербургским «Зенитом». По мнению футболиста, именно красно-белые смогут завоевать золотые медали Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» достигаем. У «Спартака» есть шансы побороться за чемпионство в этом году!» — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

На данный момент «Зенит» занимает первую строчку российского чемпионата, набрав по итогам 17 туров 42 очка. Московский «Спартак» располагается на втором месте, отставание от санкт-петербургской команды составляет шесть очков. Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится весной. 5 марта «Зенит» сыграет с «Пари Нижний Новгород», а «Спартак» примет «Урал».