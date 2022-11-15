Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джорджевич: «Зениту» до золота ещё далеко, нельзя называть их чемпионами

Джорджевич: «Зениту» до золота ещё далеко, нельзя называть их чемпионами
Комментарии

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич призвал не называть «Зенит» чемпионом России задолго до окончания сезона-2022/2023. По словам игрока, сине-бело-голубым ещё далеко до золотых медалей. Также Джорджевич оценил первую часть сезона РПЛ в исполнении «Сочи».

«Нынешний сезон для «Сочи» складывается со взлётами и падениями, но для команды важно, что мы смогли завершить первую часть чемпионата несколькими хорошими матчами.

Естественно, «Зенит» показывает отличный футбол на протяжении уже многих лет и, безусловно, заслуживает первого места. Но до золота им ещё далеко, пока что их нельзя называть чемпионами», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 42 очка в 17 матчах.

Как же «Зенит» размазывает команды из Москвы! Такая статистика — просто издевательство Как же «Зенит» размазывает команды из Москвы! Такая статистика — просто издевательство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022