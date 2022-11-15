Джорджевич: «Зениту» до золота ещё далеко, нельзя называть их чемпионами

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич призвал не называть «Зенит» чемпионом России задолго до окончания сезона-2022/2023. По словам игрока, сине-бело-голубым ещё далеко до золотых медалей. Также Джорджевич оценил первую часть сезона РПЛ в исполнении «Сочи».

«Нынешний сезон для «Сочи» складывается со взлётами и падениями, но для команды важно, что мы смогли завершить первую часть чемпионата несколькими хорошими матчами.



Естественно, «Зенит» показывает отличный футбол на протяжении уже многих лет и, безусловно, заслуживает первого места. Но до золота им ещё далеко, пока что их нельзя называть чемпионами», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 42 очка в 17 матчах.