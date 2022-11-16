«Наверное, будут проблемы». Тренер «Уфы» отреагировал на уход Слуцкого из «Рубина»

Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков прокомментировал победу по пенальти в матче в 1/8 финала Кубка России с махачкалинским «Динамо», а также кратко высказался о следующей игре – в рамках Первой лиги с казанским «Рубином».



«Игра получилась по-настоящему кубковая. Благодарен ребятам, что за такие короткие сроки – два дня после предыдущего матча, от которого лично я сам ещё не отошёл – в кубковой они смогли найти в себе силы, проявили характер, были готовы. Во втором тайме ребята учли все наши замечания, о которых мы говорили в перерыве, перенесли их на поле и исправили положение.



Следующая игра – с «Рубином» в чемпионате. Как повлияет уход Слуцкого – поможет нам или усложнит жизнь? Не успели ещё задуматься на этот счёт. Да, слышали эту информацию, ещё до игры, но не вдавались в подробности. Очень тяжело нам даются эти матчи. Сейчас начнём готовиться к «Рубину», и тогда уже поймём.



Наверное, будет тяжело, потому что уход тренера – это всегда какие-то перестановки в команде. Наверное, будут какие-то проблемы, которых мы не ожидаем. Но самое главное: мы должны себя привести в норму, в порядок», – приводит слова Халимбекова официальный сайт «Уфы».

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