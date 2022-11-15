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«Уфа» обыграла махачкалинское «Динамо» в Кубке России

«Уфа» обыграла махачкалинское «Динамо» в Кубке России
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Сегодня, 15 ноября, состоялся матч шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «Уфа» принимала махачкалинское «Динамо». Встреча между командами проходила на стадионе «Нефтяник». Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались хозяева. Благодаря этой победе башкирский клуб вышел в следующий раунд турнира.

Долгое время команды не могли открыть счёт во встрече. Ближе к концу первой половины, на 43-й минуте, это сделал полузащитник гостей Ражаб Магомедов. На 49-й минуте форвард «Уфы» Роман Минаев сравнял счёт в матче.

Через десять минут колумбиец Дилан Ортис вывел хозяев вперёд. На 78-й минуте «Динамо» сравняло благодаря усилиям Ражаба Магомедова, оформившего дубль в этой встрече.

Фонбет Кубок России. 1/8 финала
15 ноября 2022, вторник. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 2
4 : 3
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Магомедов – 42'   1:1 Минаев – 49'   2:1 Ортис – 59' (пен)   2:2 Магомедов – 78'
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