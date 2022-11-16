Манчини: ЧМ без Италии – это другое. После победы на Евро пришло большое разочарование

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Албанией, который состоится 16 ноября в 22:45 мск, в очередной раз высказался о неучастии команды на чемпионате мира в Катаре, а также обозначил актуальные задачи.



«Для нас это сложный период. Будем проводить товарищеские матчи, испытывая горечь из-за того, что не находимся на чемпионате мира. Вместе с тем мы сейчас можем задействовать новых футболистов, кое-что отработать в игровом плане.



Мы заслуживали поехать на чемпионат мира, но, к сожалению, упустили возможности, которые у нас были. Таков футбол. После большого удовлетворения (победа на Евро – Прим. «Чемпионата») пришло большое разочарование. Но мы уже ничего не можем с этим сделать. Чемпионат мира без Италии – это другое. Будем стараться дальше работать правильно и исходить из того, что это не повторится. Точно так же, как мы смогли вырасти перед Евро и быть там серьёзной силой, можем сделать это снова. Ребята знают это и разделяют мои ощущения», – приводит слова Манчини официальный сайт федерации футбола Италии.

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