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Бывший защитник «Зенита» и сборной Италии Доменико Кришито завершил карьеру

Бывший защитник «Зенита» и сборной Италии Доменико Кришито завершил карьеру
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35-летний итальянский крайний защитник Доменико Кришито, известный в России по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит», объявил об уходе из клуба MLS «Торонто» и завершил карьеру в профессиональном футболе. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на заявление канадского клуба.

«Большое спасибо «Торонто» за эти прекрасные шесть месяцев в клубе. Я и моя семья наслаждались проведённым временем в этом невероятном городе, чувствуя себя частью этой большой семьи с первого дня. Мне пора вернуться домой и обдумать свои дальнейшие планы. Всем спасибо!» — гласит заявление самого Доменико.

Напомним, Кришито выступал за «Зенит» в период с 2011 по 2018 год. За санкт-петербургский клуб он успел провести 224 встречи во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 29 результативными передачами. Всего за карьеру он отыграл в 524 матчах, а за сборную Италии на его счету 26 игр.

Отметим, что с «Зенитом» он дважды становился чемпионом России (сезоны-2011/2012 и 2014/2015) и обладателем Суперкубка России (2015, 2016), а также единожды выигрывал Кубок России (сезон-2015/2016).

Как футболист может загубить карьеру?

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Источник: Доменико Кришито разорвал контракт с «Торонто»
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