Тренер сборной Таджикистана: в последний раз Карпин проиграл Хорватии. А я как раз хорват

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт перед товарищеским матчем с командой России напомнил, что россияне в последний раз уступали Хорватии, гражданином которой он является.
«И прошу не забывать, что в последний раз господин Карпин проигрывал Хорватии. А я как раз таки хорват», — передаёт слова Сегрта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, сборная России уступила команде Хорватии в матче заключительного тура отборочного цикла ЧМ-2022 со счётом 0:1. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в квалификационной группе и должны были сыграть плей-офф за отбор на чемпионат мира, но россияне по решению ФИФА были не допущены до участия в игре с Польшей.
Матч между сборными Таджикистана и России состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе». Начало — в 18:00 мск.
- 16 ноября 2022
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