Sport: Алвес вызван в состав Бразилии на ЧМ, чтобы присматривать за Неймаром

Главный тренер сборной Бразилии Тите в преддверии чемпионата мира в Катаре планирует сделать большую ставку на нападающего Неймара. Поэтому, чтобы держать свою звезду в узде, наставник команды вызвал в состав 39-летнего ветерана Дани Алвеса. Об этом сообщает издание Sport.es.
Ранее Тите заявлял, что Алвес нужен для укрепления раздевалки и передачи боевого духа остальным футболистам. Однако сообщается, что Алвес, который был одним из инициаторов перехода Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году, призван быть своего рода нянькой для 30-летнего футболиста. На чемпионате мира в России, который прошёл в 2018-м, Алвес отсутствовал в сборной из-за травмы колена, вследствие чего Неймар позволял себе много симуляций, став объектом для насмешек.
Ещё одним игроком, который способен жёстко повлиять на Неймара, является защитник Тьяго Силва, с которым они ранее выступали за «ПСЖ». Уточняется, что у Маркиньоса тоже есть влияние на бразильскую звезду, однако его методы значительно мягче, нежели у Алвеса и Силвы.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча:
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