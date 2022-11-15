Дани Алвес и Пепе — в топ-5 самых возрастных игроков ЧМ-2022

ФИФА утвердила составы сборных на чемпионат мира – 2022 в Катаре. Национальные команды больше не смогут вносить правки в свои заявки на турнир. Так, самым возрастным игроком на предстоящем мундиале станет голкипер сборной Мексики Альфредо Талавера, которому на данный момент 40 лет.

Примечательно, что в пятёрку самых возрастных футболистов ЧМ-2022 вошли два широко известных игрока – португалец Пепе и бразилец Дани Алвес (обоим по 39 лет).

Топ-5 самых возрастных игроков ЧМ-2022:

1. Альфредо Талавера – 40 лет (18.09.1982), сборная Мексики;

2. Атиба Хатчинсон – 39 лет (08.02.1983), сборная Канады;

3. Пепе – 39 лет (26.08.1983), сборная Португалии;

4. Кавасима – 39 лет (20.03.1983), сборная Японии;

5. Дани Алвес – 39 лет (06.05.1983), сборная Бразилии.

За кого будете болеть на ЧМ-2022?

Топ-7 вратарей на ЧМ-2022: