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Галактионов ответил на вопрос об усилении «Локомотива» в зимнее трансферное окно

Галактионов ответил на вопрос об усилении «Локомотива» в зимнее трансферное окно
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о трансферном усилении клуба зимой, а также о футболистах, которые должны стать лидерами железнодорожников.

«Усиление зимой будет? На совете директоров и на трансферном комитете мы проговорим эти моменты. Думаю, что в каждой линии мы должны усилиться качественными футболистами. Плюс у нас есть сильные игроки, которые сейчас находятся в аренде в других клубах и хорошо себя проявляют. Их нужно вернуть в «Локомотив», и это первоочередная задача. Как пример – Александр Сильянов, который сейчас в «Ростове» и вызывается в сборную России.

Уже определил, кто в команде будет лидером – не только на поле, но и за его пределами? Это опытные игроки – Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, который должен вернуться в строй после травмы. Есть и молодёжь, которая к ним тянется. Есть хорошего уровня легионеры, которые должны понимать, в каком клубе они играют, какая ответственность на них лежит.

Кому из вратарей довериться? Выбирать всегда из кого-то нужно – не только вратарей, но и полевых игроков. Всё зависит от того, кто как готов на данный конкретный момент, в том числе и психологически. Кто готов давать результат, тот и будет играть. Абонемента в основной состав ни у кого нет!» — приводит слова Галактионова «Гудок».

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