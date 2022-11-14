РПЛ ответила всем хейтерам. И дело не только в погоне «Спартака» за «Зенитом»

Наш чемпионат ушёл на зимнюю паузу. И знаете, что самое удивительное? Давно эта новость не вызывала такого сожаления. Хоть нынешний сезон пока не заканчивается, с ним всё равно грустно расставаться на несколько месяцев. И на то есть несколько причин.
Погоня за «Зенитом» — настоящий героизм
Нет, конечно, чемпион остаётся явным фаворитом. Фишка в другом: «Зенит» выдал безумную статистику и идёт на кучу рекордов — и по забитым голам, и по пропущенным, и по очкам. После 17 туров у команды Сергея Семака 42 очка. В предыдущие четыре года было в лучшем случае 39, а в основном меньше.
Сейчас второе место занимает «Спартак», у которого 36 очков. И это тоже лучший показатель за последние годы. Шесть очков разрыва — это всё ещё много, но давайте перенесём нынешние цифры на предыдущие сезоны. В 2018-м «Зенит» опережал бы ближайшего преследователя на девять очков, в 2019-м — на восемь, в 2020-м и 2021-м — на семь.
Но и это не всё. Если присутствие «Спартака» на втором месте понятно, объяснимо и нормально, то участие «Ростова» в этой условной гонке — настоящая сенсация. Команда, страшно пострадавшая в начале года из-за оттока легионеров, играющая практически без иностранцев, заменившая их молодёжью, уверенно закрепилась в топ-3. «Динамо» и ЦСКА набрали на шесть очков меньше. Чудеса от Валерия Карпина!
Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
РПЛ перестала быть скучной. Сюжеты почти в каждом туре
Если вам казалось, что в этом сезоне в РПЛ стало больше голов, то знайте — так и есть. За 136 матчей команды настреляли уже 427 мячей! Это больше трёх голов за игру в среднем. А чтобы вы поняли, насколько это мощный апгрейд, вот цифры предыдущих четырёх сезонов после 17 туров:
- сезон-2018/2019: 292 гола, чуть больше 2 мячей за матч;
- сезон-2019/2020: 327 голов, 2,4 мяча за матч;
- сезон-2020/2021: 347 голов, более 2,5 мяча за матч;
- сезон-2021/2022: 363 гола, почти 2,7 мяча за матч.
Огненный Воронеж (3:3 с «Динамо» и «Краснодаром»), невероятные камбэки («Пари НН» против «Ростова» и ЦСКА, «Ростов» против «Краснодара», «Крылья» против «Пари НН»), перерождение «Урала» с одинаковыми голами Юрия Газинского и двумя «дикими» матчами с «Локомотивом», лучшее дерби ЦСКА и «Спартака» за несколько лет — всё это первая часть сезона-2022/2023. И уже не удивляешься, что заключительный матч «Динамо» и ЦСКА получился таким остросюжетным.
Это сезон открытий. Неожиданностей реально много
Достаточно просто взглянуть на турнирную таблицу:
- обескровленный «Ростов» на третьем месте;
- новичок лиги «Оренбург» идёт выше «Краснодара» и «Сочи»;
- как казалось, безнадёжный «Урал» набрал форму, выглядит круче, чем «Зенит», и взлетел в топ-10;
- «Локомотив» застрял в зоне стыков и был в шаге от того, чтобы упасть в зону вылета на целую зиму.
Но это только таблица, а ведь есть ещё статистика. И там полно открытий, ведь вряд ли вы ждали кучи голов от таких парней, как Владимир Сычевой (лидирует в списке лучших бомбардиров вместе с Квинси Промесом) и Алексея Каштанова. Да и 10 голов от 37-летнего Кристиана Нобоа — не самый очевидный показатель.
Владимир Сычевой
Фото: РИА Новости
Все аномалии и сюрпризы можно перечислять долго, но мораль проста: нынешний сезон мог стать худшим за долгое время из-за оттока легионеров и денег, а пока становится лучшим. РПЛ превратилась в захватывающее шоу, когда от неё этого никто не ждал. Настоящий ответ хейтерам!
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