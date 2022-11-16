O Dia: «Фламенго» предложил «Спартаку» € 6,5 млн за полноценный трансфер Айртона

Защитник «Спартака» Айртон Лукас, выступающий на правах аренды за «Фламенго», может заключить полноценное соглашение с бразильским клубом, сообщает O Dia.



Отмечается, что «Фламенго» направил красно-белым трансферное предложение на сумму € 6,5 млн за трансфер 26-летнего футболиста. В арендном соглашении, заключённом до 31 декабря 2022 года, есть пункт о выкупе Айртона за € 9 млн, но бразильцы хотят приобрести игрока по сниженной цене.



Контракт Айртона со «Спартаком» подписан до июня 2026 года. Защитник перешёл во «Фламенго» в марте 2022 года на правах аренды. За этот срок он провёл за клуб 41 матч, забил два гола и отдал шесть результативных передач, а также вместе с клубом выиграл Кубок Либертадорес — 2022.

Промес побывал на тренировке детского «Спартака»: