ESPN: Мбаппе — лучший игрок предстоящего ЧМ-2022, Месси — 4-й, Роналду — 20-й

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе назван ESPN лучшим игроком предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
В топ-3 вошёл его соотечественник — форвард Карим Бензема, а также бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Лионель Месси занял четвёртое место, Криштиану Роналду — 20-й.
1. Килиан Мбаппе – Франция, «ПСЖ»;
2. Карим Бензема – Франция, «Реал» Мадрид;
3. Кевин Де Брёйне – Бельгия, «Манчестер Сити»;
4. Лионель Месси – Аргентина, «ПСЖ»;
5. Роберт Левандовски – Польша, «Барселона»;
6. Неймар – Бразилия, «ПСЖ»;
7. Лука Модрич – Хорватия, «Реал» Мадрид;
8. Винисиус Жуниор – Бразилия, «Реал» Мадрид;
9. Тибо Куртуа – Бельгия, «Реал» Мадрид;
10. Садио Мане – Сенегал, «Бавария»;
...
20. Криштиану Роналду – Португалия, «Манчестер Юнайтед».
Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
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