ESPN: Мбаппе — лучший игрок предстоящего ЧМ-2022, Месси — 4-й, Роналду — 20-й

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе назван ESPN лучшим игроком предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.



В топ-3 вошёл его соотечественник — форвард Карим Бензема, а также бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Лионель Месси занял четвёртое место, Криштиану Роналду — 20-й.



1. Килиан Мбаппе – Франция, «ПСЖ»;



2. Карим Бензема – Франция, «Реал» Мадрид;



3. Кевин Де Брёйне – Бельгия, «Манчестер Сити»;



4. Лионель Месси – Аргентина, «ПСЖ»;



5. Роберт Левандовски – Польша, «Барселона»;



6. Неймар – Бразилия, «ПСЖ»;



7. Лука Модрич – Хорватия, «Реал» Мадрид;



8. Винисиус Жуниор – Бразилия, «Реал» Мадрид;



9. Тибо Куртуа – Бельгия, «Реал» Мадрид;



10. Садио Мане – Сенегал, «Бавария»;



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20. Криштиану Роналду – Португалия, «Манчестер Юнайтед».



Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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