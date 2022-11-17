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ESPN: Мбаппе — лучший игрок предстоящего ЧМ-2022, Месси — 4-й, Роналду — 20-й

ESPN: Мбаппе — лучший игрок предстоящего ЧМ-2022, Месси — 4-й, Роналду — 20-й
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Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе назван ESPN лучшим игроком предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

В топ-3 вошёл его соотечественник — форвард Карим Бензема, а также бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Лионель Месси занял четвёртое место, Криштиану Роналду — 20-й.

1. Килиан Мбаппе – Франция, «ПСЖ»;

2. Карим Бензема – Франция, «Реал» Мадрид;

3. Кевин Де Брёйне – Бельгия, «Манчестер Сити»;

4. Лионель Месси – Аргентина, «ПСЖ»;

5. Роберт Левандовски – Польша, «Барселона»;

6. Неймар – Бразилия, «ПСЖ»;

7. Лука Модрич – Хорватия, «Реал» Мадрид;

8. Винисиус Жуниор – Бразилия, «Реал» Мадрид;

9. Тибо Куртуа – Бельгия, «Реал» Мадрид;

10. Садио Мане – Сенегал, «Бавария»;

...

20. Криштиану Роналду – Португалия, «Манчестер Юнайтед».

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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