15 забытых звёзд, которые едут на чемпионат мира. Многих увидим там в последний раз

Все сборные объявили составы на ЧМ. Мы их уже внимательно изучили и заметили несколько давно знакомых имён – футболистов-ветеранов, для которых этот ЧМ, скорее всего, станет последним. Собрали тех, кто уже очень давно выступает за свою национальную команду.

🇲🇽 Андрес Гуадрадо

Год дебюта на ЧМ: 2006

Позиция: полузащитник

Возраст: 36

Матчей на ЧМ: 12

Нынешний клуб: «Реал Бетис»



Первый матч за сборную Мексики Гуадрадо сыграл в 2005-м и с тех пор успел побывать на четырёх чемпионатах мира. На первом своём турнире в Германии он вышел на поле всего однажды, но зато отыграл 67 минут против Аргентины. В этом году Гуадрадо чаще оставался вне заявки, чем играл, но трижды выводил команду в качестве капитана.

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🇺🇾 Эдинсон Кавани

Год дебюта на ЧМ: 2010

Позиция: нападающий

Возраст: 35

Матчей на ЧМ: 14

Нынешний клуб: «Валенсия»

Кавани дебютировал за сборную в 2008 году и с тех пор поиграл на трёх чемпионатах мира: ЮАР-2010, Бразилия-2014 и Россия-2018. Ветеран уругвайской сборной поедет и в Катар, хотя была вероятность, что он пролетит мимо: в прошлом сезоне, когда вовсю шёл отбор, Кавани из-за травм пропустил 129 дней, а в этом получил очередное повреждение – и, как назло, в конце октября. Успеет ли он полноценно восстановиться, чтобы выйти в первом же матче, большой вопрос, но главный тренер Диего Алонсо верит в лучшее. Не просто так же Кавани этим летом дважды вышел в товарищеских матчах с капитанской повязкой! Кстати, за «Валенсию» в этом сезоне он успеть забить четыре гола в семи матчах.

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🇺🇾 Диего Годин

Возраст: 36 лет

Позиция: защитник

Дебютный ЧМ: 2010

Матчей на ЧМ: 14

Нынешний клуб: «Велес Сарсфилд»



Годин выступает за сборную Уругвая с 2005 года, и с тех пор у него накопилось 157 выходов на поле, из которых 14 были на чемпионатах мира: в 2010-м, 2014-м и 2018-м. Годин носит капитанскую повязку с турнира в Бразилии и наверняка выведет Уругвай на поле в Катаре в этом же статусе. Хотя вероятность, что легенда пролетит мимо сборной, была: в конце сентября у него были проблемы с коленкой.

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🇺🇾 Фернандо Муслера

Возраст: 36 лет

Позиция: вратарь

Дебютный ЧМ: 2010

Матчей на ЧМ: 14

Нынешний клуб: «Галатасарай»

Ещё один ветеран уругвайской сборной! Муслера дебютировал в воротах национальной команды в 2009-м, а уже через год отправился на ЧМ в ЮАР, где провёл все семь матчей. Без него Уругвай мог и не добраться до полуфинала: весь групповой этап Муслера тогда отыграл на ноль, а в 1/4 отразил два пенальти.

В этом году Муслера вышел в составе сборной всего дважды – зимой у него были проблемы с «крестами», после чего он присел в запас.

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🇺🇾 Луис Суарес

Возраст: 35 лет

Позиция: нападающий

Дебютный ЧМ: 2010

Матчей на ЧМ: 13

Нынешний клуб: без клуба



Суарес дебютировал за сборную в 2007 году и почти сразу закрепился в составе. Первым ЧМ для него, как и для троих уругвайцев выше, стал турнир в ЮАР, где он мощно отличился – оформил дубль в ворота Южной Кореи, после чего Уругвай прошёл в 1/4 финала. В полуфинале, правда, Суарес не сыграл, потому что получил красную карточку за вынос мяча из ворот руками. Но интереснее было на ЧМ-2014: за укус за плечо Джорджо Кьеллини его дисквалифицировали на девять официальных матчей.

В Катар Суарес едет как футболист без клуба – в Уругвае, где он играл последний год, закончился сезон, а вместе с ним и его контракт. Где окажется нападающий дальше – пока неизвестно.

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🇧🇷 Дани Алвес

Возраст: 39 лет

Позиция: защитник

Дебютный ЧМ: 2010

Матчей на ЧМ: 9

Нынешний клуб: «УНАМ Пумас»

Алвес дебютировал за сборную в 2006 году (в товарищеском матче), но уже после ЧМ, поэтому его первым турниром стал тот, что проходил в ЮАР. Тогда Алвес провёл все пять матчей, но ничем особенным не отметился. На домашнем ЧМ сначала регулярно появлялся на поле, а потом во время решающих матчей присел на скамейку. В Россию Алвес не поехал из-за травмы, зато потом поехал на Олимпиаду в Токио, где взял со сборной золото. К удивлению многих, 39-летнего защитника решили взять с собой и в Катар, но будет ли он играть или всё же выполнять роль талисмана – скоро узнаем.

«Четыре года назад мы были в такой же ситуации, но я выбыл из-за серьёзной травмы. Слёзы печали, которые были в тот день, сегодня стали радостью, — приводит слова Алвеса Globo. – Банальная фраза «никогда не отказывайся от своей мечты» реальна, и я здесь, чтобы доказать это. Прошло четыре года, и мы снова здесь после стольких усилий. Это того стоило».

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🇨🇭 Джердан Шакири

Год дебюта на ЧМ: 2010

Позиция: полузащитник

Возраст: 31

Матчей на ЧМ: 9

Нынешний клуб: «Чикаго Файр»



Дебют за сборную состоялся за пару дней до старта ЧМ-2010, на который 18-летнего Шакири в итоге взяли – и он даже вышел в одном матче на поле (пусть и на 12 минут). С тех пор швейцарец не пропустил ни один чемпионат мира, отметившись за всё время не только голами, но и скандалом: на ЧМ-2018 в матче с Сербией он показал двуглавого орла, который является символом албанских националистов. За это его крупно оштрафовали, но дисквалифицировать не стали.

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🇫🇷 Стив Манданда

Год дебюта на ЧМ: 2010

Позиция: вратарь

Возраст: 37

Матчей на ЧМ: 1

Нынешний клуб: «Ренн»



Вечный запасной французской сборной Манданда с момента своего дебюта в 2008-м сыграл за национальную команду всего в 34 матчах. На ЧМ-2010 его взяли, но весь турнир он просидел на скамейке, в 2014-м не поехал из-за перелома шеи, а вот в 2018-м ему наконец улыбнулась удача – Дидье Дешам всё же выпустил его на поле! В матче с Данией, когда выход Франции из группы уже был решённым вопросом. Манданда отыграл все 90 минут на ноль, став участником единственной нулевой ничьей на турнире.

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🇲🇽 Гильермо Очоа

Год дебюта на ЧМ: 2014

Позиция: вратарь

Возраст: 37

Матчей на ЧМ: 8

Нынешний клуб: «Америка»



Очоа ездил на ЧМ-2006 и ЧМ-2010, но на обоих турнирах просидел на скамейке в качестве третьего вратаря. В Бразилии его наконец поставили в ворота основным и не ошиблись: он выдавал настоящую магию сейвов! Чего только стоит матч со сборной Бразилии, когда Очоа отбил восемь ударов по своим воротам.

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🇨🇷 Кейлор Навас

Год дебюта на ЧМ: 2014

Позиция: вратарь

Возраст: 35

Матчей на ЧМ: 8

Нынешний клуб: «ПСЖ»



Навас в сборной с 2008 года, но первым ЧМ для него стал турнир в Бразилии (Коста-Рика не отобралась в 2010-м). За это время он завоевал место в стартовом составе, поэтому на чемпионате мира – 2014 уже был основным вратарём – отыграл все пять матчей от свистка до свистка. В России Навас тоже был и тоже в основе, но добраться далеко Коста-Рика тогда не смогла – остановила свой путь на групповом этапе. Сыграет ли он в Катаре с начала турнира, пока вопрос – в начале ноября Кейлор получил травму спины. За «ПСЖ» в этом сезоне не играл.

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🇲🇽 Эктор Эррера

Год дебюта на ЧМ: 2014

Позиция: полузащитник

Возраст: 32

Матчей на ЧМ: 8

Нынешний клуб: «Хьюстон Динамо»



Для Эрреры первым большим турниром и вызовом стала Олимпиада-2012 – сначала он сыграл там (и впервые в истории сборной Мексики команда завоевала золото!), а потом уже начал вызываться на другие матчи. На обоих ЧМ – в 2014-м и 2018-м – он сыграл во всех матчах с первых минут. В этом году чаще оставался вне заявки, а в последнем матче с Иракома, который состоялся 9 ноября, отыграл всего 45 минут.

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🇧🇪 Дрис Мертенс

Год дебюта на ЧМ: 2014

Позиция: нападающий

Возраст: 35

Матчей на ЧМ: 11

Нынешний клуб: «Суонси»

На фоне остальных игроков в этой подборке Мертенс довольно поздно дебютировал за основную сборную – почти в 24 года. Но это не помешало ему принять участие в 106 матчах и сыграть на двух ЧМ, на которых он суммарно пропустил всего один матч – в 2018-м не сыграл против Бразилии. В этом году он не так часто появлялся на поле: то вовсе не попадал в заявку, то оставался в запасе. У него два гола в 12 матчах за «Галатасарай». Но в Катар едет!

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🇭🇷 Домагой Вида

Год дебюта на ЧМ: 2018

Позиция: защитник

Возраст: 33

Матчей на ЧМ: 8

Нынешний клуб: «АЕК»



Вида впервые вышел за основную сборную в 2010-м, после чего стал регулярно вызываться. Его взяли на ЧМ-2014, но на поле он там так ни разу и не вышел, зато в России был основным (пропустил только одну игру – с Исландией). На том турнире он запомнился своим ярким выступлением в раздевалке после победы над Россией.

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🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Джо Аллен

Год дебюта на ЧМ: не участвовал

Позиция: полузащитник

Возраст: 32

Матчей на ЧМ: 0

Нынешний клуб: «Галатасарай»



Аллен в сборной с 2009 года – он дебютировал в футболке национальной команды, когда ему только-только исполнилось 19 лет. Только вот за всё время поиграть на ЧМ шанса у него не было – Уэльс не отобрался ни в ЮАР, ни в Бразилию, ни в Россию. В этот раз сборная спустя много лет всё же едет на турнир, и Аллен, будучи уже полноправным ветераном команды, наконец получит возможность записать в свои достижения игру на ЧМ. Главное, чтобы полученная в конце сентября травма подколенного сухожилия не помешала.

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🇳🇱 Люк де Йонг

Год дебюта на ЧМ: не участвовал

Позиция: нападающий

Возраст: 32

Матчей на ЧМ: 0

Нынешний клуб: ПСВ

Де Йонгу пока не посчастливилось поиграть на ЧМ: в 2014-м, когда Нидерланды взяли бронзу, он весь турнир не попадал в заявку, хотя поехал в Бразилию; в 2018-м его сборная не отобралась. В борьбе за путёвку на этот ЧМ де Йонг участвовал, но не во всём пути – на какие-то финальные матчи отбора он вовсе не попал, а на какие-то смотрел со скамейки. В этом году он в сборную не вызывался, но на чемпионат мира всё же едет – другой вопрос, сыграет или повторит сценарий ЧМ-2014.