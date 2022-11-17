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Паредес заявил, что сборная Аргентины находится на верном пути

Паредес заявил, что сборная Аргентины находится на верном пути
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Хавбек сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал о своём настрое перед стартом ЧМ-2022. Напомним, что мундиаль состоится в Катаре.

«Мы спокойны, но мы знаем, что люди волнуются, так как турнир начнётся совсем скоро. Нам нужно подготовиться к стартовой встрече самым лучшим образом, и мы находимся на верном пути, хотя, конечно, всегда существуют для совершенствования.

Мы обладаем качественным составом, хорошим рулевым, фанаты в нас верят – и этого достаточно, чтобы добиваться целей», – цитирует Паредеса журналист Альфредо Педулла.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре на групповом этапе команда Хорхе Сампаоли сразится с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Эти встречи состоятся 22, 26 и 30 ноября соответственно.

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