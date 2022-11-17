Паредес заявил, что сборная Аргентины находится на верном пути

Хавбек сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал о своём настрое перед стартом ЧМ-2022. Напомним, что мундиаль состоится в Катаре.
«Мы спокойны, но мы знаем, что люди волнуются, так как турнир начнётся совсем скоро. Нам нужно подготовиться к стартовой встрече самым лучшим образом, и мы находимся на верном пути, хотя, конечно, всегда существуют для совершенствования.
Мы обладаем качественным составом, хорошим рулевым, фанаты в нас верят – и этого достаточно, чтобы добиваться целей», – цитирует Паредеса журналист Альфредо Педулла.
На чемпионате мира 2022 года в Катаре на групповом этапе команда Хорхе Сампаоли сразится с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Эти встречи состоятся 22, 26 и 30 ноября соответственно.
Болельщики сборной Аргентины оскорбляют игроков Франции. Видеоролик:
- 17 ноября 2022
-
06:37
-
05:49
-
04:48
-
04:29
-
04:06
-
03:52
-
03:40
-
03:22
-
02:37
-
02:27
-
01:06
-
01:03
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:31
-
00:30
-
00:16
-
00:13
-
00:10
-
00:02
- 16 ноября 2022
-
23:45
-
23:44
-
23:42
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:50
-
22:45
-
22:39
-
22:12
-
22:09