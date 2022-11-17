Рашфорд: я хочу выиграть АПЛ и Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал, какие титулы хочет выиграть вместе с английским клубом. В текущем сезоне английской Премьер-лиги форвард отметился четырьмя голами и двумя голевыми передачами в 14 играх.
«Хочу выиграть самые значимые турниры. Мне посчастливилось принять участие в нескольких финалах за мой клуб и завоевать несколько трофеев, но я всё ещё хочу завоёвывать самые большие трофеи – хочу выиграть национальную лигу и Лигу чемпионов.
Я просто чувствую, что если мы будем выступать так хорошо, как можем, то нам не нужно будет беспокоиться ни о каких других командах. Если мы просто сосредоточимся на себе и будем играть как можно лучше в каждой встрече, у нас будет больше побед, чем поражений или ничьих», – цитирует Рашфорда пресс-служба «красных дьяволов».
- 17 ноября 2022
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