Рашфорд высказался о победе в матче Кубка английской лиги с «Астон Виллой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал победу в матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Астон Виллой» (4:2). Рашфорд провёл на поле 82 минуты и отметился забитым мячом.

«Моя цель — просто вернуться к наслаждению футболом, и в данный момент я наслаждаюсь. Я не могу жаловаться.



Определённо интересный второй тайм с большим количеством моментов. Думаю, что мы немного лучше оборонялись и лучше владели мячом, поэтому создали больше моментов. Всегда приятно забивать голы на «Олд Траффорд», и четыре гола сегодня вечером, два из которых проигрывая, — мы не можем жаловаться.

Для меня главное — «Юнайтед» и выступать здесь, тогда Англия всегда будет не за горами. Я действительно рад вернуться в сборную, и это будет важный месяц для нас, так что с нетерпением жду этого. Но, надеюсь, мы сможем завершить эту главу победой в воскресенье», — приводит слова Рашфорда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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