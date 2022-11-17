В «Крыльях» оценили попадание Пиняева в стартовый состав сборной на матч с Таджикистаном

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал попадание футболистов самарского клуба Сергея Пиняева и Александра Солдатенкова в стартовый состав российской сборной на товарищескую встречу с Таджикистаном.

«Мы были рады, когда Пиняев и Солдатенков попали в окончательный список сборной России. Сейчас они попали в стартовый состав — здорово. Будем болеть за них и переживать! Пожелаю им вернуться из сборной с хорошим настроением. Самое главное — здоровыми. Желаю сборной России победы, а ребятам — хорошей игры!», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча между сборными России и Таджикистана состоится сегодня, 17 ноября. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск.