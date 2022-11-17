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Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Таджикистаном

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Таджикистаном
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Сегодня, 17 ноября, в товарищеском матче сборная России встретится с национальной командой Таджикистана. Игра пройдёт на Центральном республиканском стадионе в Душанбе (Таджикистан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Стартовый состав сборной России: Селихов, Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Антон Миранчук, Пиняев, Чалов, Садулаев.

Запасные: Шунин, Песьяков, Агапов, Баринов, Захарян, Карпукас, Комличенко, Литвинов, Мостовой, Сильянов, Соболев, Сычевой, Фомин.

Встречу обслужит бригада арбитров из Узбекистана, которую возглавит Ильгиз Танташев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Таджикистан — Россия.

Стоит отметить, что это будет первая встреча сборных России и Таджикистана в истории. Также это вторая международная игра россиян после отстранения от турниров.

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