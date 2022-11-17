Тренер женской команды в Костроме отправлен в колонию на 5,5 лет за совращение футболисток

Тренер женской футбольной команды в Костроме приговорен к пяти с половиной годам колонии строгого режима за сексуальные преступления в отношении девочек младше 16 лет, сообщает Главный портал Костромы.
Ранее, девушки из женского футбольного клуба в Костроме обвинили своего тренера в домогательствах. Он неоднократно совершал развратные действия в отношении троих девушек, которым на тот момент не было 16 лет, с одной из девушек тренер регулярно вступал в половые сношения.
«Я одной из девушек я состоял в романтических отношениях, был в неё влюблен. Остальным я также симпатизировал», — заявил тренер.
Вина тренера была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, перепиской в соцсетях с футболистками. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
- 17 ноября 2022
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