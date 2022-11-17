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Карпин оценил идею создать товарищеский турнир с участием России и стран Азии

Карпин оценил идею создать товарищеский турнир с участием России и стран Азии
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча с Таджикистаном (0:0) прокомментировал возможность проведения турнира с азиатскими командами.

«Я так понимаю, что все команды из Киргизии и Таджикистана играют в Лиге чемпионов Азии. Создать летний товарищеский турнир для сборных? Ну, может быть. Аршавин написал по этому поводу диплом? С ним и поговорите. Я не по поводу турниров»,— передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В следующем матче подопечные Валерия Карпина встретятся в Ташкенте с Узбекистаном. Игра состоится в воскресенье, 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Напомним, сборная России была отстранена от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА.

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