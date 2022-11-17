Сергей Пиняев: хотелось бы, чтобы Месси достиг своей цели на ЧМ-2022

Футболист самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который сегодня стал самым молодым дебютантом российской сборной, рассказал, будет ли он смотреть чемпионат мира, а также о том, за какого звёздного игрока будет болеть персонально.
«Чемпионат мира буду смотреть в отпуске. Наслаждаться тем, как лучшие футболисты мира показывают уровень. За кого буду болеть в Катаре персонально? Хотелось бы, чтобы Лео [Месси] достиг своей цели», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре стартует уже 20 ноября матчем открытия между сборными Эквадора и Катара. Аргентинская национальная команда, за которую выступает Лионель Месси, на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
- 17 ноября 2022
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