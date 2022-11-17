Сергей Пиняев: поле в Душанбе? Сами знаете, что мешает плохому танцору

Полузащитник сборной России и «Крыльев Советов» Сергей Пиняев оценил качество газона на стадионе Душанбе.

«Поле? Плохому танцору сами знаете, что мешает. Непривычно, но мы не должны делать скидку на это», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Отметим, что во второй половине второго тайма арбитр Ильгиз Танташев отменил гол полузащитника российской команды Даниила Уткина. В составе сборной России дебютировали Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов, Даниил Хлусевич и Александр Солдатенков.



Этот матч стал первой встречей главных национальных команд в истории. В следующей встрече подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте со сборной Узбекистана. Матч состоится в воскресенье, 20 ноября.