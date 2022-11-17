Сергей Пиняев: поле в Душанбе? Сами знаете, что мешает плохому танцору
Поделиться
Полузащитник сборной России и «Крыльев Советов» Сергей Пиняев оценил качество газона на стадионе Душанбе.
«Поле? Плохому танцору сами знаете, что мешает. Непривычно, но мы не должны делать скидку на это», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Отметим, что во второй половине второго тайма арбитр Ильгиз Танташев отменил гол полузащитника российской команды Даниила Уткина. В составе сборной России дебютировали Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов, Даниил Хлусевич и Александр Солдатенков.
Этот матч стал первой встречей главных национальных команд в истории. В следующей встрече подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте со сборной Узбекистана. Матч состоится в воскресенье, 20 ноября.
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
22:01
-
21:55
-
21:50
-
21:46
-
21:35
-
21:32
-
21:25
-
21:12
-
21:10
-
21:04
-
21:01
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:48
-
20:48
-
20:42
-
20:42
-
20:32
-
20:32
-
20:32
-
20:32
-
20:28
-
20:27
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
20:19
-
20:06
-
19:52
-
19:50
-
19:39
-
19:29
-
19:17
-
19:12
Партнерский контент