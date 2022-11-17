Бензема стал лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Реала» Карим Бензема стал лучшим игроком года по версии журнала Globe Soccer Awards. Об этом сообщается на официальном сайте газеты.
«Сливочные» стали командой года, а главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти был признан лучшим наставником. В прошедшем сезоне мадридцы выиграли чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
«Реал» дома обыграл «Кадис». Отставание от «Барселоны» — два очка:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить нападающего для ротации Карима Бензема. В будущем новый игрок также сможет заменить 35-летнего француза в основе. Желание приобрести нового форварда связано с истекающими в 2023 году контрактами Эдена Азара и Мариано Диаса.
- 17 ноября 2022
-
22:01
-
21:55
-
21:50
-
21:46
-
21:35
-
21:32
-
21:25
-
21:12
-
21:10
-
21:04
-
21:01
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:48
-
20:48
-
20:42
-
20:42
-
20:32
-
20:32
-
20:32
-
20:32
-
20:28
-
20:27
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
20:19
-
20:06
-
19:52
-
19:50
-
19:39
-
19:29
-
19:17
-
19:12