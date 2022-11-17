Серхио Рамос — лучший защитник в истории по версии Globe Soccer Awards
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Испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос был признан лучшим защитником в истории по версии Globe Soccer Awards. 36-летний футболист получил награду на церемонии.
Также призы за достижения в течение игровой карьеры достались шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу («Милан»), а также завершившим карьеру Уэйну Руни и Ромарио.
За успехи в менеджменте награду получил итальянский функционер Адриано Галлиани, работавший ранее в «Милане», а теперь – в «Монце». Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери получил приз за тренерскую карьеру.
Напомним, Рамос за свою карьеру также играл за «Севилью» и мадридский «Реал». В 2010 он выиграл чемпионат мира вместе со сборной Испании.
Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса:
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