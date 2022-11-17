В сборной Сенегала сообщили, что Садио Мане пропустит чемпионат мира из-за травмы

Форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане не сможет выступить на чемпионате мира в Катаре. Как сообщили врачи сборной Сенегала, футболист будет выведен из состава команды из-за травмы колена, которую он получил в последнем матче Бундеслиги, перед самым перерывом на мундиаль.
Сообщается, что 11 ноября врачи сборной получили от мюнхенского клуба данные о степени серьёзности травмы игрока. Было принято решение понаблюдать за ходом восстановления Садио и позже сделать повторные тесты, в надежде на то, что игрок сможет помочь своей команде на поздних этапах чемпионата мира. Сегодня, 17 ноября, Мане прошёл ещё одно обследование, результатом которого стало исключение игрока из состава сборной, а также назначение ему операции.
Чемпионат мира в Катаре стартует уже в это воскресенье, 20 ноября. Соперниками Сенегала по групповому этапу станут сборные Нидерландов, Катара и Эквадора.
Дыра рядом со стадионом в Катаре, где состоится финал ЧМ:
- 17 ноября 2022
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