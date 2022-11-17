Кайл Уолкер пропустит первый матч сборной Англии на чемпионате мира — с Ираном

Защитник сборной «Манчестер Сити» Кайл Уолкер не поможет английской сборной в первом матче чемпионата мира, в котором команда «трёх львов» встретится с Ираном. Футболист до сих пор продолжает восстанавливаться после операции, который он перенёс в начале октября.

«Когда смогу вернуться? Зависит от решения главного тренера [Гарета Саутгейта]. Вероятно, первый матч состоится для меня слишком скоро, и я не успею восстановиться, но после него я определённо буду готов к игре.

Представлять свою страну на любом турнире — это всегда большое достижение. Но я думаю, что этот чемпионат мира особенный, так как я участвую в нём вопреки всем обстоятельствам. Всё из-за травмы, после которой я перенёс операция на паху. Благодаря физиотерапевтам «Манчестер Сити», которые привели меня в форму, я нахожусь здесь, в Катаре», — приводит слова Уолкера talkSPORT.

Соперниками сборной Англии на чемпионате мира в рамках группового этапа будут национальные команды Ирана, США и Уэльса.

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