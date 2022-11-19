Директор ФИФА по PR совершил каминг-аут на пресс-конференции Инфантино

Директор ФИФА по связям с общественностью Брайан Суонсон в конце пресс-конференции Джанни Инфантино сообщил, что является геем.



«С тех пор как я начал работать в ФИФА, я видел много критики в адрес Джанни Инфантино в том числе от ЛГБТ-сообщества по поводу чемпионата мира в Катаре. Но я хочу сказать, находясь здесь, что как гей я чувствую себя комфортно.



Нас заверили, что на этом чемпионате мира будут рады всем. То, что Джанни Инфантино не гей, не означает, что ему все равно. Я смело могу сказать: мы заботимся обо всех, мы инклюзивное юридическое лицо, у нас много коллег-геев. Я уважаю разные мнения. Но я также знаю, за что мы выступаем.



Я долго думал, стоит ли упоминать об этом на этой пресс-конференции, в конце концов, она проводится для ответов президента ФИФА, но я был решительно настроен по этому поводу», — приводит слова Суонсона The Sun.



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