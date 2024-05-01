Народный артист России Герелло: Семак — настоящий тренер, профессионал с большой буквы

Народный артист России и болельщик «Зенита» Василий Герелло оценил решение руководства сине-бело-голубых продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком. По мнению Герелло, Семак находится на своём месте, он — высококлассный тренер и профессионал с большой буквы.

«Это очень хорошо. Потому что Семак — профессионал с большой буквы. Мы его уважаем. Он настоящий тренер.

Новый контракт на шесть лет? Пока человек оправдывает, пока все на своём месте. Так что нормально. Мы можем только порадоваться за Семака, а там время покажет. Вы посмотрите на его рейтинги и сами увидите, что он один из самых талантливых людей. И не зазнаётся, самое главное. Нормальный, наш парень!

Есть ли в России альтернатива Семаку? Думаю, что Россия — очень огромная, потрясающая, талантливая страна. Наверное, есть, но каждый человек индивидуальный», — приводит слова Герелло Metaratings.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев.