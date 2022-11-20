Роберто Манчини рассказал, какую команду считает фаворитом чемпионата мира в Катаре
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, какую команду считает фаворитом грядущего чемпионата мира в Катаре. Итальянцы не смогли квалифицироваться на турнир, уступив сборной Северной Македонии со счётом 0:1 в полуфинале стыкового мини-турнира.
«На чемпионате мира много сильных команд. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы назвал Аргентину. Они действительно впечатлили меня в нашей очной встрече», — приводит слова Манчини Football Italia.
Под руководством Роберто Манчини сборная Италии сумела выиграть чемпионат Европы в 2021 году, обыграв в финале Англию по пенальти.
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Напутствие игрокам сборной Италии от Манчини перед финалом Евро:
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