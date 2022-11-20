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«Приятно играть на ноль». Джикия — о матче сборной России с Узбекистаном

«Приятно играть на ноль». Джикия — о матче сборной России с Узбекистаном
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Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия прокомментировал итоги товарищеской встречи с командой Узбекистана (0:0).

«Понятно, что приятно играть на ноль. Не хочу разделять атаку, полузащиту, нападение. Я мало что знаю об Узбекистане. Разве что несколько футболистов, которые играют. Достаточно хороший уровень.

А что сказать по поводу поля? Для всех оно было одинаковым, как и матч. Так что говорить об этом смысла нет. Это бывает. Понятное дело, что Шомуродова знаем больше других. Он заслуживал пристального внимания», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее в ноябре российская сборная также провела товарищеский матч со сборной Таджикистана (0:0), а в сентябре обыграла Кыргызстан (2:1).

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