«СКА-Хабаровск» разгромил «Краснодар-2» в гостевом матче Первой лиги

Сегодня, 20 ноября, состоялся матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Краснодар-2» принимал «СКА-Хабаровск». Встреча между командами прошла на стадионе «Академия ФК Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

Гости быстро вышли вперёд благодаря голу нападающего Тимура Жамалетдинова, отличившегося на 13-й минуте встречи. На 32-й минуте хозяева сравняли благодаря усилиям форварда Данила Карпова. На 47-й минуте полузащитник хабаровского клуба Илья Петров снова вывел гостей вперёд. Через четыре минуты хавбек Денис Левицкий укрепил преимущество армейцев. На 65-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Томаса Рукаса, получившего прямую красную карточку. Несмотря на численное меньшинство, «СКА-Хабаровск» на 90-й минуте смог забить ещё один гол благодаря усилиям Яо Шарля и победить со счётом 4:1.

После этого матча армейцы набрали 32 очка и закрепились на шестой строчке турнирной таблицы. «Краснодар-2», у которого 12 очков, остался на последнем, 18-м месте в зоне вылета.