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«КАМАЗ» вырвал победу у «Кубани» в матче Первой лиги

«КАМАЗ» вырвал победу у «Кубани» в матче Первой лиги
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В матче 19-го тура российской Мелбет Первой лиги «КАМАЗ» принимал «Кубань». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. «КАМАЗ» одержал победу со счётом 2:1. Встречу обслуживал главный судья Максим Перезва (Раменское).

Первый гол в матче на 24-й минуте забил полузащитник гостей Даниил Родин. На 90-й минуте счёт сравнял полузащитник «КАМАЗа» Валентин Пальцев. Уже в добавленное время форвард хозяев Даниил Шамкин принёс победу «КАМАЗу» — 2:1.

Краснодарцы занимают 16-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023, набрав 16 очков после 19 проведённых матчей. «КАМАЗ» благодаря победе поднялся на седьмую строчку, заработав 30 баллов. Лидирует калининградская «Балтика» — 38 очков.

Россия - Мелбет Первая лига. 19-й тур
20 ноября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 1
Кубань
Краснодар
0:1 Родин – 24'   1:1 Пальцев – 90'   2:1 Шамкин – 90+1'
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