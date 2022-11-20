«КАМАЗ» вырвал победу у «Кубани» в матче Первой лиги

В матче 19-го тура российской Мелбет Первой лиги «КАМАЗ» принимал «Кубань». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. «КАМАЗ» одержал победу со счётом 2:1. Встречу обслуживал главный судья Максим Перезва (Раменское).



Первый гол в матче на 24-й минуте забил полузащитник гостей Даниил Родин. На 90-й минуте счёт сравнял полузащитник «КАМАЗа» Валентин Пальцев. Уже в добавленное время форвард хозяев Даниил Шамкин принёс победу «КАМАЗу» — 2:1.



Краснодарцы занимают 16-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023, набрав 16 очков после 19 проведённых матчей. «КАМАЗ» благодаря победе поднялся на седьмую строчку, заработав 30 баллов. Лидирует калининградская «Балтика» — 38 очков.