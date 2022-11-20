Эннер Валенсия признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2022

Сегодня, 20 ноября, состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу — 2022, в котором Катар играл с Эквадором. Лучшим игроком встречи был признан нападающий южноамериканской команды Эннер Валенсия, оформивший дубль.

Сначала форвард отличился на пятой минуте встречи, когда забил мяч головой на пятой минуте. Однако арбитры на VAR после просмотра видеоповторов зафиксировали офсайд в одной из фаз атаки. Несмотря на это, Валенсия сумел забить гол на 16-й минуте, когда реализовал 11-метровый удар, назначенный главным арбитром матча Даниэле Орсато. На 31-й минуте Валенсия оформил дубль и укрепил преимущество своей команды. Матч в итоге закончился победой сборной Эквадора над Катаром — 2:0.

Валенсия выступает за турецкий «Фенербахче». В этом сезоне Суперлиги у эквадорского нападающего 13 голов и четыре результативные передачи в 12 встречах.

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