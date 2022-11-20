Александр Мостовой высказался о победе Эквадора над Катаром в стартовом матче ЧМ-2022
Поделиться
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу Эквадора в стартовом матче чемпионата мира с Катаром (2:0).
«Мы привыкли, что хозяйка чемпионата мира всегда хорошо проводит первую игру. Но я не ожидал, что Катар именно так сыграет с Эквадором. Перед матчем прогнозировал победу эквадорцев в один мяч, либо ничья.
Удивительно, но полстадиона было за эквадорцев: мы знаем, как они болеют. Эквадор воспользовался тем, что Катар уступает им в мастерстве. Первые 30 минут на поле была лишь одна команда. Эквадор спокойно забил своё и довёл дело до конца», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26
Партнерский контент