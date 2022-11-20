Александр Мостовой высказался о победе Эквадора над Катаром в стартовом матче ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу Эквадора в стартовом матче чемпионата мира с Катаром (2:0).

«Мы привыкли, что хозяйка чемпионата мира всегда хорошо проводит первую игру. Но я не ожидал, что Катар именно так сыграет с Эквадором. Перед матчем прогнозировал победу эквадорцев в один мяч, либо ничья.



Удивительно, но полстадиона было за эквадорцев: мы знаем, как они болеют. Эквадор воспользовался тем, что Катар уступает им в мастерстве. Первые 30 минут на поле была лишь одна команда. Эквадор спокойно забил своё и довёл дело до конца», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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