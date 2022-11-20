Какая драма в матче открытия ЧМ-2022! Героя игры с Катаром очень жалко

Матч открытия ЧМ-2022 обещал стать самым скандальным в истории чемпионатов мира. За три дня до игры появилась информация, что хозяева подкупили восьмерых футболистов сборной Эквадора, заплатив € 7,1 млн. Инсайдеры утверждали: Катар должен победить со счётом 1:0, забив гол во втором тайме.

Что же получилось на самом деле? Слухи оказались неправдой.

Началась игра с курьёза: судья Даниэле Орсато дал стартовый свисток, когда диктор стадиона, делавший обратный отсчёт, назвал цифру четыре. Символичный эпизод, отражающий происходящее с хозяевами на этом турнире: Катар хотел показать миру лучший чемпионат мира в истории, а получается всё как-то вкривь и вкось. Уже по первым минутам матча стало понятно, что игроки сборной Эквадора не собираются играть роль трупов в катарском спектакле. Капитан гостей Эннер Валенсия забил быстрый гол, но команде испанца Феликса Санчеса повезло – гол был отменён благодаря полуавтоматической системе офсайда из-за неочевидного положения вне игры. Возможно, другой своей половиной, человеческой, система симпатизировала Катару, но эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов поддержал судейское решение.

Катарцы после этого отдали инициативу сопернику – Эквадор полностью контролировал игру. Хозяева допускали много брака в простых ситуациях, раз за разом проигрывали подборы, несмотря присутствие на поле трёх центральных защитников и трёх центрхавов. Чувствовалось, что у игроков сборной Катара дрожат ножки, а у их голкипера – ручки. Отменённый гол состоялся прежде всего из-за ошибки на выходе Сада Аль-Шиба, а на исходе трети первого тайма вратарь сбил Валенсию, и судья поставил пенальти. В этом эпизоде эквадорцы поймали на контратаке раскрывшегося противника. Сам же Валенсия, забыв о старом футбольном правиле, реализовал 11-метровый – спокойно покатил мяч в правый от себя угол.

Эквадор стал брать паузы в игре только после того, как забил второй гол на исходе получаса. Тот же Валенсия оформил дубль ударом головой после кросса справа. Удивительную ошибку совершили защитники катарцев. Бассам Аль-Рави показывал Педру Мигелу, чтобы тот переключился на нападающего, но не обратил внимания, что натурализованный португалец пропустил его подсказку. Безусловно, Валенсия из «Фенербахче» – главный герой этих 45 минут. Причём он мог не доиграть до перерыва, получив повреждение и захромав.

И во втором тайме не покидало ощущение, что встречаются команды из разных лиг. Игра шла по плану аргентинского тренера гостей Густаво Альфаро. Смотря на поле, можно было подумать, что это эквадорцы заплатили Катару за свою победу. Хозяева играли с очень низкой для ЧМ интенсивностью: и чем они только занимались два месяца на сборах? Всякий раз, когда Эквадор включал более-менее активный прессинг, катарцы теряли мяч. После такого эпизода Ромарио Ибарра едва не сделал счёт крупным. Гол обладателя яркого имени «отменил» суперсейвом голкипер Аль-Шиб.

Сборная Катара смогла только улучшить процент владения мячом, поскольку эквадорцы стали играть на удержание счëта. Но у хозяев не получалось создать по-настоящему голевой момент или хотя бы пробить в створ. Ударов команда Санчеса наносила мало, и каждый – мимо цели. Главные звёзды у катарцев как раз форварды — Акрам Афиф и Альмоез Али, но они просто потерялись без поддержки партнёров. Али всего 14 раз коснулся мяча и в пяти случаях отдал его соперникам.

Лишь на 86-й минуте Мохаммед Мунтари, заменивший Али, мог вернуть надежду Катару на ничью. Свежий нападающий здорово открылся на рывке под передачу из глубины, однако и он не попал в створ. Эквадор же довёл дело до победы, но без помощи Валенсии. После перерыва заметно сбавивший в движении нападающий был не слишком заметен и ушёл на фоне травмы. Жаль, если повреждение помешает ему продолжить выступления на турнире. ЧМ-2022 стартовал прогнозируемым результатом, а не подозрительной сенсацией. Во 2-м туре Эквадор сыграет с Нидерландами, а Катар – с Сенегалом.