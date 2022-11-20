«Атмосфера давила на нас». Тренер сборной Катара — о поражении в матче открытия ЧМ-2022

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес подвёл итоги стартового матча чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Эквадора (0:2).



«Атмосфера давила на нас в начале, это повлияло на игру. Если бы не VAR, мы уступали бы в счёте уже после трёх минут с начала игры. Соперник же превзошёл нас во всех аспектах», — приводит слова Санчеса Marca.



Сборная Эквадора набрала три очка, у Катара — 0 очков. Также в группе А выступают команды Нидерландов и Сенегала, которые проведут очный матч завтра, 21 ноября. Стартовый свисток — в 19:00 по московскому времени.



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