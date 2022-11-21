Агуэро: сложно быть тренером. Посмотрите на Гвардиолу, он полысел от того, что много думал

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро иронично высказался о трудности работы тренером, приведя в пример Хосепа Гвардиолу, с которым он работал в английском клубе.



«Сложно быть тренером… Посмотрите на Хосепа, он полысел от того, что очень много думал», — приводит слова Агуэро Barca Universal.



34-летний футболист и 51-летний тренер работали в «Манчестер Сити» с 2016 по 2021 год. Агуэро и Гвардиола вместе выиграли три чемпионата Англии, Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии. Аргентинец завершил карьеру в 2021 году из-за проблем со здоровьем.

Агуэро летел в Катар на чемпионат мира 2022 года в самолёте с болельщиками сборной Бразилии: