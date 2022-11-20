«Он никогда не понимал моих шуток». Агуэро назвал самого серьёзного игрока «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, что вратарь команды Марк-Андре тер Штеген никогда не понимал его шуток и всегда был серьёзным.

«Тер Штеген никогда не понимал моих шуток. Я ходил смешно, подходил к нему и говорил: «Эй, как дела?» и он просто смотрел на меня как на самого странного человека. Этот парень такой серьёзный», — рассказал Агуэро на стрим-трансляции.

34-летний Агуэро был футболистом «Барселоны» с июля по декабрь 2021 года. В пяти матчах за команду он забил один гол, который пришёлся в ворота мадридского «Реала». Игровую карьеру Серхио был вынужден завершить из-за проблем с сердцем.

Серхио Агуэро прилетел в Катар на ЧМ-2022 вместе с болельщиками Бразилии. Видеоролик: