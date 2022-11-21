Артём Карпукас: жалко, что не удалось сыграть за сборную России — расстроился

20-летний полузащитник сборной России Артём Карпукас, выступающий за «Локомотив», высказался о своём первом вызове в национальную команду, в котором он не появился на поле ни в одной из двух товарищеских встреч – с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
«Да, это мой первый вызов. Что сказать, я был очень рад! Жалко, что не получилось сыграть. Почему? Это не ко мне вопрос, не я принимаю решение. Как это объяснял Карпин? Да это рабочий процесс, никак.
Не скажу, что впечатление от сборной испортилось. Да, я спортсмен, максималист, всегда ставлю перед собой максимальные цели, задачи. Ну, не получилось, расстроился.
Что нового узнал от работы с Карпиным? Было не так много времени. Дай бог ещё поработаю, узнаю много нового», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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