Карпукас о сборной России: если бы у нас было чуть больше времени, результат был бы другой

20-летний полузащитник сборной России Артём Карпукас высказался о товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном. Карпукас впервые был вызван в национальную команду, но не появился на поле ни в одном из двух матчей.

«В сборной много новичков: первый раз друг друга увидели, на поле почувствовали. Если бы у нас было чуть больше времени, результат был бы другой.

Соперники доставили проблемы, не получилось выиграть. Хороший уровень. У меня не было никаких ожиданий, просто не представлял, какой уровень у Таджикистана и Узбекистана.

Никак не отношусь к возможному переходу в Азию. Как люди вышестоящие решат, так и будет», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, 17 ноября сборная России сыграла вничью с Таджикистаном со счётом 0:0. 20 ноября подопечные Валерия Карпина с таким же счётом сыграли с командой Узбекистана.