Данил Глебов заявил, что его не удивили сборные Таджикистана и Узбекистана

23-летний полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов признался, что последние соперники национальной команды в лице Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0) ничем не удивили его по игре.

«Таджикистан и Узбекистан не удивили. Нам нужно было забивать свои моменты», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Глебов накануне стал капитаном сборной России в гостевой товарищеской встрече с Узбекистаном, завершившейся безголевой ничьей (0:0), как и прошлый матч – с Таджикистаном. Отметим, что в «Ростове» капитаном команды является именно Данил.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 21 встрече за «Ростов» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

11 самых крутых молодых футболистов РПЛ: