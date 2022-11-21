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Данил Глебов заявил, что его не удивили сборные Таджикистана и Узбекистана

Данил Глебов заявил, что его не удивили сборные Таджикистана и Узбекистана
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23-летний полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов признался, что последние соперники национальной команды в лице Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0) ничем не удивили его по игре.

«Таджикистан и Узбекистан не удивили. Нам нужно было забивать свои моменты», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Глебов накануне стал капитаном сборной России в гостевой товарищеской встрече с Узбекистаном, завершившейся безголевой ничьей (0:0), как и прошлый матч – с Таджикистаном. Отметим, что в «Ростове» капитаном команды является именно Данил.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 21 встрече за «Ростов» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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