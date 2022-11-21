Ришарлисон: окончив карьеру, куплю остров и останусь там с кучей женщин, как Роналдиньо

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии по футболу Ришарлисон рассказал о том, чем собирается заниматься после завершения профессиональной игровой карьеры.

«Чем собираюсь заниматься по окончании карьеры? Я собираюсь купить остров и остаться там с кучей женщин, прямо как на фотографии Роналдиньо», — приводит слова Ришарлисона The Sun.

Роналдиньо — легендарный бразильский нападающий, обладатель «Золотого мяча», приза, вручаемого лучшему футболисту года по версии издания France Football. За свою карьеру форвард поиграл за «Барселону», «Милан» и «ПСЖ». Роналдиньо выигрывал чемпионат мира со сборной Бразилии в 2002 году.

25-летний Ришарлисон выступает за «Тоттенхэм» с лета этого года. Всего за «шпор» бразилец сыграл 15 матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

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