Ришарлисон: сборная Бразилии сделает всё возможное, чтобы выиграть чемпионат мира

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон заявил, что его национальная команда ставит целью победу на чемпионате мира в Катаре и сделает всё, чтобы добиться этого результата.



«Выиграем ли мы турнир? Я не знаю, но мы сделаем всё, чтобы стать чемпионами мира.



Я предпочитаю работать в тишине, выполняя свою работу и делая максимум каждый день. Конечно, Тите хорошо подготовит нас к чемпионату мира.



У нас богатая история, мы приехали на чемпионат мира, чтобы с честью носить футболку сборной Бразилии», — приводит слова Ришарлисона Eurosport.

Бразилия на чемпионате мира сыграет в группе G. Её соперниками станут команды Камеруна, Сербии и Швейцарии.

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