Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ришарлисон: сборная Бразилии сделает всё возможное, чтобы выиграть чемпионат мира

Ришарлисон: сборная Бразилии сделает всё возможное, чтобы выиграть чемпионат мира
Ришарлисон
Комментарии

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон заявил, что его национальная команда ставит целью победу на чемпионате мира в Катаре и сделает всё, чтобы добиться этого результата.

«Выиграем ли мы турнир? Я не знаю, но мы сделаем всё, чтобы стать чемпионами мира.

Я предпочитаю работать в тишине, выполняя свою работу и делая максимум каждый день. Конечно, Тите хорошо подготовит нас к чемпионату мира.

У нас богатая история, мы приехали на чемпионат мира, чтобы с честью носить футболку сборной Бразилии», — приводит слова Ришарлисона Eurosport.

Бразилия на чемпионате мира сыграет в группе G. Её соперниками станут команды Камеруна, Сербии и Швейцарии.

Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
NBC Sports: Бразилия — сильнейшая сборная ЧМ-2022, Аргентина и Франция — в топ-3

Футболисты сборной Бразилии узнают о вызове на ЧМ-2022

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022