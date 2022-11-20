Ришарлисон: сборная Бразилии сделает всё возможное, чтобы выиграть чемпионат мира

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон заявил, что его национальная команда ставит целью победу на чемпионате мира в Катаре и сделает всё, чтобы добиться этого результата.
«Выиграем ли мы турнир? Я не знаю, но мы сделаем всё, чтобы стать чемпионами мира.
Я предпочитаю работать в тишине, выполняя свою работу и делая максимум каждый день. Конечно, Тите хорошо подготовит нас к чемпионату мира.
У нас богатая история, мы приехали на чемпионат мира, чтобы с честью носить футболку сборной Бразилии», — приводит слова Ришарлисона Eurosport.
Бразилия на чемпионате мира сыграет в группе G. Её соперниками станут команды Камеруна, Сербии и Швейцарии.
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Футболисты сборной Бразилии узнают о вызове на ЧМ-2022
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