Криштиану Роналду прокомментировал ситуацию с Бруну Фернандешем

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ситуацию со своим одноклубником и товарищем по национальной команде полузащитником Бруну Фернандешем.

«Ситуация с Бруну? На чемпионатах мира всегда бывают такие моменты. У меня с ним прекрасные отношения. Я спросил его, прибыл ли он в Катар на лодке, потому что его самолёт опоздал.

В команде превосходная атмосфера, пуленепробиваемая и железная. Не спрашивайте других игроков, которые придут на пресс-конференцию, обо мне, вам не нужно говорить о Криштиану Роналду. Поговорите с ними о чемпионате мира», — приводит слова Роналду с пресс-конференции сборной Португалии Record.

Ранее в СМИ появились слухи о конфликте двух португальцев на фоне скандального интервью Роналду о «Манчестер Юнайтед». На появившемся в сети видео партнёры по сборной жмут друг другу руки, но Фернандеш демонстративно не смотрит Роналду в глаза.

Португалия сыграет свой первый матч на турнире в Катаре против Ганы в четверг, 24 ноября, а затем встретится с Уругваем и Южной Кореей.

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