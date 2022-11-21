Криштиану Роналду прокомментировал ситуацию с Бруну Фернандешем

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ситуацию со своим одноклубником и товарищем по национальной команде полузащитником Бруну Фернандешем.
«Ситуация с Бруну? На чемпионатах мира всегда бывают такие моменты. У меня с ним прекрасные отношения. Я спросил его, прибыл ли он в Катар на лодке, потому что его самолёт опоздал.
В команде превосходная атмосфера, пуленепробиваемая и железная. Не спрашивайте других игроков, которые придут на пресс-конференцию, обо мне, вам не нужно говорить о Криштиану Роналду. Поговорите с ними о чемпионате мира», — приводит слова Роналду с пресс-конференции сборной Португалии Record.
Ранее в СМИ появились слухи о конфликте двух португальцев на фоне скандального интервью Роналду о «Манчестер Юнайтед». На появившемся в сети видео партнёры по сборной жмут друг другу руки, но Фернандеш демонстративно не смотрит Роналду в глаза.
Португалия сыграет свой первый матч на турнире в Катаре против Ганы в четверг, 24 ноября, а затем встретится с Уругваем и Южной Кореей.
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Видео: Разлад в Португалии? Это реакция Бруну на интервью Роналду?
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